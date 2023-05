Google Pixel 7A | uno smartphone a cui non manca niente

(Di venerdì 12 maggio 2023) Il nuovo modello del colosso è la dimostrazione che 500 euro sono sufficienti per un ottimo telefono

L'edizione 2023 delI/O è stata ricchissima di annunci, abbiamo partecipato al debutto diFold ,7a eTablet, e abbiamo appreso le novità che l'azienda di Mountain View ha in serbo nel campo dell'...11 condivisioni Condividi Tweet Giuseppe Biondo FONTE Notizie Relazionate iPhone 16 Rumor Apple iOSFold:tenta i clienti Apple, paga oltre 800 euro un iPhone 13 Pro base 57 12 Maggio ...... ma anche al cloud PC di Windows 365, accesso al desktop remoto di Windows eChrome. Basta ...contrasto offerto dalla tecnologia OLED grazie alla capacità spegnere completamente i singoliè ...

Decisa a non perder terreno su Microsoft e OpenAI, Google si è tuffata nell’intelligenza artificiale, potenziando tutti i suoi prodotti e servizi con l’AI, a partire da Bard. Nel corso della conferenz ...Dell ha annunciato novità per PowerStore, la sua gamma di storage array basati su memorie flash, che si concentrano su cybersicurezza, facilità di backup e integrazione con gli strumenti per DevOps ...