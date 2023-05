Google mette l' Intelligenza artificiale praticamente ovunque | anche nella ricerca

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 12 maggio 2023) Nuovi Pixel, il primo tablet dopo anni e tanta, anzi tantissima: ilI/O di quest'anno va in porto con un sacco di annunci, come non si erano mai visti dalle parti di Mountain View. Il consueto appuntamento annuale dedicato agli sviluppatori è sempre stato il palcoscenico utilizzato da Big G per mostrare le prime novità della nuova versione di Android in arrivo a settembre ma non si andava molto oltre. Nel 2023, invece,sposta il baricentro (e di parecchio) verso l'hardware provando a differenziare la propria offerta e rispondendo colpo su colpo sui fronti più caldi del momento: da una parte rendendo Bard, l'conversazionale di, disponibile a tutti su Search – è in arrivoin ...