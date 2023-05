Google Bard ha preferito evitare l’Unione Europea

(Di venerdì 12 maggio 2023) Il grande giorno diè arrivato (con tanto di altre due lingue, oltre l’inglese), ma non per i Paesi del. L’annuncio è stato dato nel corso dell’evento – I/O 2023 – che si è tenuto mercoledì a Mountain View, con l’intelligenza artificiale sviluppata dalla azienda Big Tech che è pronta – a tutti gli effetti – a fare concorrenza a ChatGPT. Come detto, però, per il momento non è utilizzabile nel Vecchio Continente, per motivi che – viste le ultime evidenze emerse nel corso di dibattiti paralleli sul mondo dei chatbot e sull’AI – sembrano essere palesi. E, sullo sfondo, c’è anche l’AI Act che ieri ha ricevuto l’ok da parte della Commissione per il Mercato interno e la protezione dei consumatori (Imco) e quella per le Libertà civili, la giustizia e gli affari interni (Libe). LEGGI ANCHE > La ...

cresce. La prima grande novità in materia di intelligenza artificiale riguarda le lingue integrate in, con altri 40 dizionari che ben presto verranno dati in pasto alla ...Se la diffusione dele la presentazione del Pixel Fold sono stati gli annunci più significativi della conferenzaI/O 2023 , l'azienda di Mountain View ha anche riservato alcune sorprese ......Traduttore ,Lens e altri ancora. E ora l'azienda la sta introducendo per aiutare a stimolare la creatività con, aumentare la produttività con gli strumenti di Workspace e ...

L'evento Google I/O è occasione per evidenziare i passi in avanti compiuti nella proposizione di AI generativa integrata con Workspace ...Durante Google I/O l’azienda ha rivelato anche le novità in materia di intelligenza artificiale e come entreranno in connessione con le app dell’ecosistema di Google.