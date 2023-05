Google Bard è migliore di ChatGPT?

(Di venerdì 12 maggio 2023)è stato rilasciato pubblicamente in diversi Paesi ad esclusione dell’Europa dove dovremo ancora attendere. L’azienda di Mountain View ha messo l’acceleratore sullo sviluppo dell’intelligenza artificiale poiché è rimasta indietro rispetto alla concorrenza di Microsoft. Sono molti i dubbi sulla qualità die altrettanti quelli relativi all’intelligenza artificiale in generale. Ci sono alcune novità rilasciate perche sono state esposte all’annualeI/O partito il 10 maggio e alcune di queste non sono disponibili per. Dunque, è ora possibile fare un primo confronto fra le due intelligenze artificiali più discusse, è? Le migliori alternative a ...

Dopo mesi di annunciha lanciato ufficialmente '', la piattaforma di intelligenza artificiale alternativa a ChatGPT. È fruibile in 180 paesi, ma non in Europa attualmente. Ecco come evitare il ...Nel suo sito di assistenza agli utenti,elenca tutti i paesi in cui è disponibile, ma sopra alla lista appare un importante avviso in cui si può recepire un velato indizio sul perché ...ha paura del GPDR Molto probabilmentedista evitando l'Europa per gli stessi motivi che hanno portato alla sospensione temporanea di ChatGPT: non ha la sicurezza che il suo servizio ...

Google apre il suo chatbot Bard a 180 paesi, non all'Europa: i possibili motivi HDblog

Le Commissioni LIBE e IMCO hanno dato il loro via libera al testo che, ovviamente, è modificato rispetto alla bozza presentata nel 2021 dalla Commissione UE ...Google fa di tutto per cercare di mantenere il passo e introduce nuove funzionalità a Bard, l’intelligenza artificiale sviluppata internamente. Il chatbot supporterà nuove… Leggi ...