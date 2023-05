Gollini | “Spalletti è un grande | ha raccolto meno di quanto meritasse” | poi la risposta sul futuro a Napoli!

(Di venerdì 12 maggio 2023) Tra due giorni il Napoli scenderà in campo all’U-Power Stadium contro il Monza per quella che sarà la seconda partita di Serie A da campione d’Italia. Luciano, tecnico del Napoli, con ogni probabilità dovrà fare adi Mario Rui e Hirving Lozano, entrambi infortunati. A loro due, secondocomunicato dal Napoli nel report allenamento odierno, si è aggiunto Pierluigi, alle prese con un affaticamento all’adduttore. (FOTO: SSC Napoli)Proprio il portiere azzurro è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società azzurra. Di seguito le sue parole: Come sta l’adduttore? “Sto meglio di ieri e spero peggio di domani”. Com’è essere campioni? “C’è emozione, è un premio per tutti i sacrifici che fai da ragazzino. Vincere uno scudetto in questa maniera è il ...

Brutte notizie per Spalletti a poche ore dalla prossima sfida di campionato, salgono così a tre i calciatori con problemi fisici ...Le ultimissime sul Napoli di Luciano Spaletti in vista della sfida di campionato contro il Monza. Gollini ai box per infortunio.