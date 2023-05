Gollini | «Il mio più grande desiderio è rimanere a Napoli | ma non dipende solo da me»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 12 maggio 2023) Il portiere del, Pierluigi, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kissin cui parla della sua esperienza in azzurro, della vittoria dello scudetto e anche del suo futuro. Il report dell’allenamento di oggi segnala un affaticamento all’adduttore destro per. Il portiere parla delle sue condizioni fisiche. «Sto meglio rispetto a ieri e spero che domani vada ancora meglio. Lo scudetto è unaemozione, lo vivo come una ricompensa per tutti i sacrifici fatti quand’ero un ragazzino. Siamo tutti grati alper quest’opportunità, è un posto unico per vincere e i tifosi meritano questa gioia».parla della partita vinta dala Udine, quella che ha regalato alla squadra di Spalletti la matematica certezza ...