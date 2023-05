Golf | DP World Tour 2023 | Forsström rimane in testa al Soudal Open dopo due round | Molinari supera il taglio

...demonstrates how technology can be used to augment live events and showcase cities around the... bars and restaurants, a 14 - screen cinema, indoorcourses and a five - acre park at its ...Dopo la tappa italiana il DPTour si sposta in Belgio , per il Soudal Open che si terrà questo fine settimana. Edoardo Molinari , uno dei vice capitani del Team Europe, Renato Paratore e Francesco Laporta cercano un buon ...Così, in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia, Pietro Apicella, presidente e ceo della San Vigilio Re spa, società che ha costruito questo resort pluripremiato negli anni aiawards come ...

Stenson lascia il DP World Tour, "scelta obbligata" - News Agenzia ANSA

Quali sono le diverse discipline Qual è il programma delle gare Come si può seguire l'evento su Eurosport e discovery+ Ecco tutto quello che c'è da sapere.Dopo che il DP World Tour ha annunciato ulteriori multe e sospensioni contro 26 giocatori che hanno partecipato negli ultimi dieci mesi a tornei della LIV Golf, la lega separatista del green, Henrik S ...