Gli ecovandali del Senato non si toccano Blitz della sinistra davanti a piazzale Clodio contro il processo

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 12 maggio 2023) Intoccabili, glidi Ultima Generazione non sono imbrattatori seriali di monumenti e opere d’arte, ma dei coraggiosi disobbedienti civili. Questa la tesi, a cominciare dai duri e puri Bonelli e Fratoianni. Che oggi hanno inscenato un presidio, in occasioneprima udienza delnei confronti di tre attivisti di Ultima Generazione, accusati di danneggiamento aggravato. Protagonisti del(rivendicato con orgoglio) dello scorso gennaio quando venne imbrattata con vernice rossa la facciata di Palazzo Madama. L’udienza è stata rinviata al prossimo 18 ottobre prossimo per sentire i testi indicati dal pm Mario Pesci. E per l’eventuale esame degli imputati, Laura Paracini, ...