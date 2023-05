Giuntoli ha scelto la Juventus | netto ‘no’ al top club inglese

(Di venerdì 12 maggio 2023) Cristianoha fatto la sua scelta: andrà alla. L’attuale direttore sportivo del Napoli lascerà gli azzurri con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto e firmerà un accordo con i bianconeri. Manca ancora l’ufficialità ma al termine della stagione dello Scudetto – costruito anche grazie alle sue intuizioni – sarà annunciato l’addio e l’accordo con il nuovo. La Juve ha deciso di puntare fortemente super iniziare un nuovo progetto. Il direttore sportivo ha dimostrato di saper lavorare con grande astuzia sul calciomercato e, considerate le risorse ristrette a cui sarà costretto ilbianconero, la sua figura sembra quella perfetta per ripartire. Napoliha rifiutato il ...

Cristianoè un promesso sposo della Juve , ma bisogna aspettare i tempi tecnici e il via libera definitivo di Aurelio De Laurentiis. Pressing Liverpool suAlfredo Pedullà scrive sul proprio sito: Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre ...di Exor: 'Ha tante opzioni, deciderà lui'. Alla Continassa, invece, hannoin tempi non sospetti e si preparano ad affondare una volta che la strada sarà libera. Scelta dettata da ...Conuomoper ricoprire il ruolo di ds, il futuro di Allegri è tinto di bianconero ma c'è una possibile proposta di una big che può stravolgere ogni cosaLa Juventus comincia a entrare nel ...

Sportitalia - Giuntoli, pressing silenzioso del Liverpool ma ha già ... CalcioNapoli24

Nome nuovo per la sostituzione di Cristiano Giuntoli, prossimo all'addio. Sarà scelto un direttore sportivo in grado di raccogliere l’eredità ...Il nuovo ds del Napoli potrebbe arrivare anche dal Bari di De Laurentiis. GIUNTOLI VIA DAL NAPOLI: E SE IL NUOVO DS ARRIVASSE DAL BARI DI DE LAURENTIIS Secondo le ultime indiscrezioni, è emerso un nu ...