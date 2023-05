Giuntoli alla Juventus? Marotta a sorpresa | “Non lo so | ma posso dirvi un’altra cosa su di lui”

- 'In questo momento la priorità è programmare questo finale di stagione, saranno tre settimane lunghe. Poi pensiamoprogrammazione per la prossima con Allegri, Cherubini che è il ...SuJuve "In questo momento la nostra priorità è la programmazione di questo finale di stagione. Mancano tre settimanefine della stagione e saranno tre settimane molto lunghe. Poi, ...Sappiamo di avere degli argomenti da ribadireCorte Federale d'Appello . Non giocheremo in Europa Abbiamo letto tantissime sentenze anticipate nelle ultime settimane e in questi 5 mesi . Al ...

GIUNTOLI – “In questo momento la priorità è programmare questo finale di stagione, saranno tre settimane lunghe. Poi pensiamo alla programmazione per la prossima con Allegri, Cherubini che è il ...Inizia a prendere forma il mercato del club bianconero. Il nuovo Ds ha già le idee chiare: 40 milioni sul piatto ...