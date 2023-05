Giulia Salemi | tutte pazze per l’abito firmato Mugler X HM

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 12 maggio 2023) Il lancio della collezioneX HM fa impazzire le fashion addicted. Ma èindossato daa diventare virale È stata ressa fin dalle prime luci dell’alba, a Milano, davanti alle vetrine del negozio H&M in Piazza Duomo, per il lancio dei capi della collezione disegnata da Casey Cadwallader per il marchio, che collabora, come già avvenuto in passato, con il brand di moda svedese. Il negozio di H&M di Piazza del Duomo è stato, infatti, uno dei selezionati punti vendita, scelti in tutto il mondo, che da mercoledi 10 maggio ha messo in vendita la collezione realizzata a quattro mani con il direttore creativo diper gli inediti pezzi di collezione, ma un abito tra tutti ha fatto il giro del web ...