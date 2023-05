Giulia De Lellis | l’appello dopo i casi di stupri e l’esplosione a Milano | «Ormai ho il terrore a vivere qui | fate qualcosa»

(Di venerdì 12 maggio 2023) Le notizie degli ultimi giorni di violenze sessuali contro le donne a, come il caso in stazione Centrale, e solo per ultimadi un furgone di bombole di ossigeno in zona Porta Romana hanno fatto crescere l’angoscia dell’influencerDe, sempre più preoccupata per la crisi di sicurezza nella città in cui vive. Una preoccupazione condivisa da diversi personaggi famosi come Francesco Facchinetti e Chiara Ferragni che già in passato avevano denunciato di sentirsi sempre meno sicuri a. In particolare l’imprenditrice si era detta «angosciata e amareggiata dalla violenza che continua a esserci a». De, romana di origine ma milanese di adozione, ha impugnato il cellulare per rivolgersi ai suoi 5.3 milioni di followers. ...

Soffrire di acne significa tante cose. È come avere una macchia di umido sul viso che si espande lentamente ed inevitabilmente. L'acne ha segnato volto e riflesso anche diDeche ha appena lanciato una linea di skincare adatta anche a chi soffre di acne . Come è nata la linea L' acne ti toglie. Ti toglie vita, sicurezza, amor proprio. Ma, a volte, l' acne ...Al Grande Fratello Vip, precisamente la seconda edizione, riesce a schiacciare clamorosamenteDeche era stata data per vincitrice certa visto che, con il suo 'esercito', le sue 'bimbe' ...

Il lancio mondiale di Mugler x H&M si è svolto in contemporanea a Milano e Los Angeles. Nello store milanese in Piazza Duomo 25 del colosso svedese star e influencer hanno celebrato l'arrivo sul ...La capsule più attesa, disegnata da Casey Cadwallader, ha debuttato in contemporanea a Milano e Los Angeles con ospiti come Kylie Jenner. Ed è ...