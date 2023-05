... un'organizzazione per la prevenzione della violenza delle armi, ha attaccato la sentenza del. "Non solo sono la principale causa di morte dei bambini e degli adolescenti neglima i dati ...... un'organizzazione per la prevenzione della violenza delle armi, ha attaccato la sentenza del. "Non solo sono la principale causa di morte dei bambini e degli adolescenti neglima i dati ...Nella giornata di ieri 10 maggio, anche ildella Corte distrettuale degliLouis Stanton ha espresso la propria sentenza in tribunale: "La creazione indipendente è una difesa completa, non ...

Giudice Usa invalida il divieto di vendere armi ai 18enni Agenzia ANSA

Un giudice della Virginia ha dichiarato incostituzionali le leggi federali che vietano la vendita di armi ai minori di 21 anni, affermando che chiunque abbia più di 18 anni deve poterlo fare. (ANSA)