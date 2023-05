Giro d’Italia 2023 | tappa insulsa a Campo Imperatore Colpa di RCS o dei corridori?

(Di venerdì 12 maggio 2023) Di attacchi verso l’organizzazione delce ne sono stati già tanti negli ultimi giorni. Percorso non adatto, salite che mancano e altre diverse critiche. Oggi siamo sicuri al 100% che ladell’immobilismo totale visto tra i big della Corsa Rosa sull’arrivo dinon vada assolutamente data ad RCS. La corsa la fanno i, è da sempre così: in primavera ci siamo esaltati per praticamente tutte le gare, con i protagonisti (da van Aert a Pogacar passando per van der Poel) che sono riusciti a rendere spettacolari percorsi anche privi di grandi salite, attaccando lontanissimo dal traguardo ed entusiasmando il pubblico. Oggi la paura l’ha fatta da padrona. Quella di Remco Evenepoel, di andare a riprendersi la Maglia Rosa che aveva ...

Davide Bais si è imposto in fuga nella settima tappa del, la Capua - Gran Sasso(Campo Imperatore), di 218 chilometri. Il primo arrivo in salita della corsa rosa ha visto il corridore italiano della Eolo - Kometa , alla prima ...Il corridore della Eolo Kometa si è imposto in una volata a tre dopo una fuga di 200 km - (Afp) E' Davide Bais ad aggiudicarsi la settima tappa del, la Capua - Gran Sasso(Campo Imperatore), per una lunghezza di 218 km con il primo arrivo in salita. Il corridore della Eolo Kometa si è imposto in una volata a tre, sul ceco ......per il 71% delle imprese e il 58% ha incrementato il'... LAB24 Il prezzo della benzina oggi in tuttaScopri di più Si ...