Giro d’Italia 2023 | tappa 7

(Di venerdì 12 maggio 2023) Il primo impegnativo arrivo in montagna sul percorso deldi quest’anno è il ritorno dopo cinque anni a Campo Imperatore. Nel 2018, laè stata presa da Simon Yates in maglia rosa , finendo da un gruppo di tre. Il vialetto, sebbene lungo, non è una grande difficoltà, il che rende difficile prevedere le decisioni chiave qui. I concorrenti potrebbero soffrire di condizioni meteorologiche sfavorevoli: i meteorologi prevedono temperature appena sopra lo 0 e anche nevicate leggere. I ciclisti partiranno dal paese di Capua, che nei secoli IX-XII fu sede del Principato longobardo di Capua. Era importante per la sua posizione sul fiume Volturno, nonché sulle rotte commerciali della Via Appia e della Via Casilina. I resti storici, come il castello dei romani o il castello dei normanni, sono ancora oggi attrazioni ...