Giro d’Italia 2023 | pagelle settima tappa | Campo Imperatore premia il coraggio di Bais | i big non si muovono

Leggi su sportface

(Di venerdì 12 maggio 2023)incorona ildi Davide. Ladel, una delle frazioni regine di questa edizione con la scalata al Gran Sasso, si chiude con una splendida vittoria azzurra, quella di un giovane corridore che mai aveva vinto fin qui, nemmeno negli anni precedenti al passaggio al professionismo: corona un sogno il ciclista della Eolo-Kometa, lui che è fratello d’arte visto che nello stesso team c’è anche Mattia. E come lui, Davide è uno specialista delle fughe, un habitué dei tentativi da lontano, e oggi è stata un’impresa splendida per come si è concretizzata. 215 km in fuga, l’inizio sotto la pioggia battente, l’arrivo in quota con la neve e tanto freddo. Un’impresa vera e propria, forse ...