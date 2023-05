Giro d’Italia 2023 | classifica generale aggiornata dopo settima tappa | tutto invariato | Leknessund resta in rosa

Leggi su sportface

(Di venerdì 12 maggio 2023) Laladel: andiamo a scoprire come cambiano le graduatorie della corsa a tappe sia per la magliache designa il leader dellache per le altre maglie, vale a dire la maglia azzurra del leader delladella montagna, la maglia ciclamino che riguarda laa punti e la maglia bianca per il miglior giovane. Ecco di seguito le classifiche aggiornatela sesta frazione, partenza e arrivo a Napoli, vinta da Pedersen in volata ORDINE DI ARRIVO...