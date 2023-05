Giro d' Italia 2023 | Bais vince settima tappa sul Gran Sasso

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 maggio 2023) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - E' Davidead aggiudicarsi ladeld', la Capua-d'(Campo Imperatore), per una lunghezza di 218 km con il primo arrivo in salita. Il corridore della Eolo Kometa si è imposto in una volata a tre, sul ceco Karel Vacek e su Simone Petilli dopo una fuga di oltre duecento chilometri. Dopo lail norvegese Andreas Leknessund (Team Dsm) resta in maglia rosa. Nessun attacco tra gli uomini di classifica, con il belga e campione del mondo Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) che ha regolato il gruppo dei big. Domani l'ottava, la Terni-Fossombrone di 207 chilometri.