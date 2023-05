Giro d’Italia 2023 | Bais | “Non speravo nella vittoria La dedico a Gravalos”

Leggi su sportface

(Di venerdì 12 maggio 2023) Davidesi prende la settima tappa del. La tappa che andava da Capua fino al Gran Sasso ha visto il ciclista della EOLO-Kometa a trionfare mettendo alle spalle tutti gli altri corridori. Subito dopo lasono arrivate le parole dialla Rai. Queste le parole di: “Al chilometro zero non mi sarei dato nessuna chance di. Sono andato in fuga per prendere qualche punto per la maglia azzurra e per dare supporto a Fortunato, il nostro uomo di classifica. A lungo andare ho cercato di gestirmi e risparmiare energie, per potermi così giocare il tutto per tutto nel finale. Devo ancora realizzare quello che è successo. Cercavo e volevo da tanto tempo questo successo e loal nostro compagno ...