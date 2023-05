Giro d’Italia 2023 | Bais | dopo una fuga | vince la tappa del Gran Sasso Leknessund sempre in rosa

(Di venerdì 12 maggio 2023) Il primo arrivo in salita della corsaha visto il corridore italiano della Eolo-Kometa, alla prima vittoria tra i professionisti, avere la meglio negli ultimi 150 metri dei compagni d'avventura di giornata, il ceco Karel Vacek (Team Corratec-Selle Italia) e l'altro azzurro Simone Petilli (Intermarche'-Circus-Wanty)

Va a Davide Bais, ciclista dell'Eolo - Kometa Cycling Team, la vittoria della 7ª tappa del2023. Guarda il video commento del vicedirettore della Gazzetta, Pier ...Fedriga si è entusiasmato parlando del. Sia per i successi del conterraneo Jonathan Milan ('è stato fantastico alle Olimpiadi, qui ha già vinto una tappa ed è maglia ciclamino), sia ...CAMPO IMPERATORE " Davide Bais si è imposto in fuga nella settima tappa del, la Capua - Gran Sasso(Campo Imperatore), di 218 chilometri. Il primo arrivo in salita della corsa rosa ha visto il corridore italiano della Eolo - Kometa, alla prima vittoria ...