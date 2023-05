Giro d' Italia 2023 | 8° tappa Terni-Fossombrone | percorso | orari e altimetria

Leggi su ultimora.news

(Di venerdì 12 maggio 2023) Smaltite le fatiche delladel Gran Sasso, per la carovana deld'arriva la frazione numero 8, dadi 207 km, che prevede un finale interessante con tre brevi salite negli ultimi 60 km di gara. Ildell'8°L'8°deld', in programma sabato 13 maggio, partirà da, in Umbria, e si concluderà ain provincia di Pesaro e Urbino nelle Marche. La frazione interesserà anche la provincia di Perugia. Ilsi divide, sostanzialmente, in due parti. Nei primi 150 km, senza grosse difficoltà per il gruppo, si incontrano i due traguardi volanti di giornata a Foligno (km ...