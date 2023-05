Giovanni Allevi | l’abbraccio agli infermieri | «Mi avete salvato la vita | un sorriso più potente di un farmaco» – Il video

(Di venerdì 12 maggio 2023) Nella Giornata internazionale dell’infermiere, il compositore e musicista, in cura per un mieloma, ha voluto omaggiare ed elogiare tutta la categoria in un, pubblicato oggi sui suoi canali social.spiega che gli«sono coloro che passano più tempo a contatto con noi pazienti durante la degenza e svolgono una autentica missione, nel portare le medicazioni, nell’are la sofferenza e nel dare una parola di speranza: nel giorno della loro festa, e in tutti gli altri, va il nostro più sincero ringraziamento». Nel suomessaggio, il compositore prosegue: «Sono venuto da voi spaesato, impaurito che la miafosse appesa a un filo, dopo aver fatto la scoperta che il mio corpo purtroppo non è eterno – spiega ...

È stato il giorno dell'omaggio diagli infermieri , ma anche l'occasione per rivendicare un aumento del loro numero e degli stipendi, tra i più bassi in Europa. La Giornata internazionale dell'infermiere , che si è ...A scriverlo su Twitter è il compositore, nella Giornata Nazionale dell'Infermiere. 'Ho un profondo senso di riconoscenza nei vostri confronti', dice, che sta attraversando una ...Nella Giornata internazionale dell'infermiere, il compositore e musicista, in cura per un mieloma , ha voluto omaggiare ed elogiare tutta la categoria in un video, pubblicato oggi sui suoi canali social.spiega che gli infermieri "sono coloro che ...

Giovanni Allevi, il video dedicato agli infermieri che lo curano dal mieloma: «Mi avete salvato» leggo.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...È stato il giorno dell'omaggio di Giovanni Allevi agli infermieri, ma anche l'occasione per rivendicare un aumento del loro numero e degli stipendi, tra i più bassi in ...