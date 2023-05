Giovanni Allevi | ' Infermieri | mi avete salvato!'

(Di venerdì 12 maggio 2023) Pochi soldi, almeno per ora, ma un grande grazie spontaneo e di cuore: è quello che, in cura per un mieloma, ha dedicato a tutte le infermiere e gliin occasione della ...

Questo il tributo agli infermieri, che in occasione della Giornata internazionale a loro dedicata, arriva su Facebook dal compositore, in cura per un mieloma. "Sono venuto da voi ...Pochi soldi, almeno per ora, ma un grande grazie spontaneo e di cuore: è quello che, in cura per un mieloma, ha dedicato a tutte le infermiere e gli infermieri in occasione della Giornata internazionale a loro dedicata. Scrive il compositore, pianista di fama ...Da quando a Giovanni Allevi è stato diagnosticato un mieloma multiplo il musicista e compositore aggiorna i suoi fan con le sue condizioni di salute, i miglioramenti e i momenti di difficoltà.

Giovanni Allevi, nel giorno a loro dedicato, manda un messaggio agli infermieri: "Mi state salvando la vita" la Repubblica

