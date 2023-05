Giovanni Allevi | il video dedicato agli infermieri che lo curano dal mieloma | ' Mi avete salvato'

(Di venerdì 12 maggio 2023) È stato il giorno dell'omaggio di, ma anche l'occasione per rivendicare un aumento del loro numero e degli stipendi, tra i più bassi in Europa. La Giornata ...

È stato il giorno dell'omaggio diagli infermieri , ma anche l'occasione per rivendicare un aumento del loro numero e degli stipendi, tra i più bassi in Europa. La Giornata internazionale dell'infermiere , che si è ...Nella Giornata internazionale dell'infermiere, il compositore e musicista, in cura per un mieloma , ha voluto omaggiare ed elogiare tutta la categoria in un video, pubblicato oggi sui suoi canali social.spiega che gli infermieri "sono coloro che ..."Che lo vogliate o no portate avanti una missione importantissima. E noi pazienti ve ne siamo profondamente grati". Nella giornata internazionale dell'infermiera è, che da mesi affronta un mieloma multiplo, a ringraziare il lavoro degli operatori sanitari con un video postato sui social. "Sono venuto da voi da spaesato, impaurito ché la mia vita ...

