Giornata Internazionale dell’Infermiere | l’Opi della Bat premia le migliori tesi dei neolaureati

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 12 maggio 2023) Riceviamo e pubblichiamo la nota di Giuseppe Papagni, Presidente OPI BAT. “Il 12 maggio 2023 ricorre lain ricordonascita di Florence Nightingale, fondatrice delle Scienze Infermieristiche Moderne, avvenuta a Firenze nel 1820. In questa data, scelta dall’International Council of Nurses si celebra in tutto il mondo la. Infatti numerosi sono, in moltissimi paesi del mondo, gli eventi e le iniziative connessi con questa ricorrenza. Lo slogan scelto dalla FNOPI per l’edizione 2023è: “Il talento degli infermieri – Arte e Scienza in evoluzione”. In questa occasione è ...