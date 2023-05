Giorgia Meloni maledettamente abile - il francese Le Point le dedica 5 pagine - Infografica

"La nuova presidente del Consiglio, dopo una campagna in cui prometteva la svolta, dà la curiosa impressione di essere sulla scia del suo predecessore, Mario Draghi : le sono bastati sei mesi per rassicurare l'Unione ...La partita ha comportato ancora una volta un duro confronto tra la premiere il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, così come è successo per le grandi partecipate Eni, Enel , ...Così la premier,, intervenendo agli Stati Generali della Natalità. "Per decenni la cultura dominante ci ha detto il contrario. Vogliamo che non sia più scandaloso dire che siamo tutti ...

Le culle sono vuote, questo è un fatto. Un fatto triste e sconfortante che ha ripercussioni sociali, economiche, psicologiche, ...Di Redazione Politica La premier all’evento di Roma: i figli e genitori sono in cima all’agenda del governo «Grazie per questo invito. Per questa iniziativa bella e… Leggi ...