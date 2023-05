Ginnastica Ritmica | parla Agnese Duranti | “Non ricordo aggressioni fisiche o verbali”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 12 maggio 2023) La ginnasta è stata ascoltata in mattinata all’Hotel Melia di Milano Continuano le indagini per il processo sportivo nell’ambito dello scandalo della. In mattinata a Milano è stata sentita, membro della Nazionale di. “Un ambiente per quanto mi riguarda sempre sereno, consono per fare lavoro di alto livello”. Tra le accusate l’allenatrice azzurra ex direttrice tecnica Emanuela Maccarani con la sua assistente Olga Tishina. “dei momenti più pesanti di altri durante gli allenamenti – ha spiegato– Ma ritengo che a volte sia anche opportuno creare dei momenti più difficili. Non”. Poi ha ...