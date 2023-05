Ginnastica ritmica | Europei Baku 2023 | si parte il 17 maggio | Raffaeli guida le individualiste

Leggi su sportface

(Di venerdì 12 maggio 2023) L’attesa è quasi finita. Il 39° Campionato Europeo di, in programma dal 17 al 21(AZE), è pronto a fornire indicazioni preziose in vista dei prossimi Mondiali di Valencia (23-27 agosto) qualificanti per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Attese ben 38 Federazioni e 313 ginnaste di cui 124 junior, 189 senior e 18 Gruppi. Occhi puntati sulle Farfalle azzurre, fresche vincitrici di sei medaglie nel circuito di World Cup. Gli avieri dell’Aeronautica Militare Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris e Alessia Russo (Agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato) vogliono confermarsi ad alti livelli. Tra leil Direttore Tecnico Nazionale ad interim, il presidente Gherardo Tecchi ha deciso di ...