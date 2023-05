Gianni Sperti rivela chi sono stati i suoi personaggi preferiti e quelli che meno ha apprezzato dell’ultima stagione di Uomini e Donne

Leggi su isaechia

(Di venerdì 12 maggio 2023)è sicuramente diventato uno dei pilastri fondamentali di. Ormai da anni, infatti il suo ruolo all’interno del dating show di Maria De Filippi è quello di opinionista, affiancato a Tina Cipollari. Insieme si divertono ad intrattenere il pubblico a casa e spesso e volentieri mettono in discussione i vari protagonisti del Parterre Over e Parterre Giovani. Al magazine di, lo stessoha rilasciato una lunga intervista in cui ha confessato di avere paura in primis di invecchiare e del tempo che scorre. Da buon ballerino in primis e in secondo come grande sportivo, ha trascorso tutta la sua vita ad usare il suo corpo. E il pensiero, un giorno di non potersi più muovere come sempre, lo terrorizza....