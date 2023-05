Gian Maria Sainato | “Ecco perché ho lasciato il mondo della moda”

Leggi su biccy

(Di venerdì 12 maggio 2023)è arrivato a L’Isola dei Famosi dopo aver partecipato a Riccanza e aver preso parte a vari salotti Mediaset mentre Tommaso Zorzi, suo ex amico, partecipava al Grande Fratello Vip. Prima di diventare a tutti gli effetti un volto televisivo, però,ha tentato la carta del modello e del fashion blogger seguendo la scia dino Di Vaio. Un percorso interrotto per sua volontà, come raccontato in Honduras durante il giocoverità. “Se scenderei a compromessi? No, non sono mai sceso a compromessi per arrivare al successo altrimenti l’avrei raggiunto anni fa. Facevo il modello, ma dopo qualche mese hoilnon volevo scendere a compromessi e non ...