Giallo a Siracusa | passanti trovano un cadavere in spiaggia | scattano le indagini

(Di venerdì 12 maggio 2023)introvato da alcunile. Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto nella tarda serata di ieri, intorno alle 23, ina Ortigia. A lanciare l’allarme un gruppo di, quando però per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti Polizia di Stato, Capitaneria di Porto e Polizia scientifica. La Procura diha aperto un fascicolo di inchiesta. Un, su cui gli inquirenti stanno provando a fare luce. Al momento nessuna pista rimane esclusa, ma sarà l’autopsia a stabilire le cause e i dettagli sulla dinamica del decesso e a fare chiarezza sulla morte dell’uomo, un sessantenne. Stando ad alcune fonti, sembra che vittima fosse ospite di una ...

Un uomo di 68 anni è stato trovato senza vita intorno alle 23 di ieri nelle acque del Porto Grande di Siracusa.Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto nella tarda serata in Ortigia, nei pressi della spiaggetta Aretusa, alla fine della Marina. Poco prima delle 23, sono ...