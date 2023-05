Già 900 anni fa gli studenti bolognesi si lamentavano del caro affitti

Leggi su agi

(Di venerdì 12 maggio 2023) AGI - Le proteste clamorose deglicontro ilnon sono una novità del 21/mo secolo: esiste un precedente di quasi novecentofa, quando per ottenere prezzi più accettabili glidella più antica università d'Europa, quella di Bologna, si rivolsero in versi niente di meno che a Federico Barbarossa. Avvenne nella seconda Dieta di Roncaglia, quel convegno convocato nel piacentino nel 1158 per rivendicare la supremazia del potere imperiale rispetto a quello crescente dei comuni medioevali. Glicolsero l'occasione per indirizzare a Federico Hohenstaufen I una supplica in esametri latini, chiedendo che intervenisse contro l'avidità degli affittacamere, colpevoli di imporre prezzi eccessivi per ospitare gli universitari che ...