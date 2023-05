GF Vip | Giulia Salemi e lo sgarbo Sonia Bruganelli | “Ingrata e poco professionale”

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 12 maggio 2023) In queste ore sul web imperversa il casovs. Tutto è nato dal fatto che l’esperta di social del Grande Fratello Vip 7 doveva partecipare a Ciao Darwin in veste di “capitana” di una delle due squadre, ma alla fine il suo posto è stato preso da Soleil Sorge. Su Instagram, laè stata quindi accusata di aver fatto fuori laper fare spazio alla sua amica Soleil, ma la moglie di Bonolis ha replicato che è successo l’esatto contrario. A spiegare cos’è successo davvero ci ha spiegato The Pipol TV. GF Vip 7, lo strappo traIl portale The Pipol TV, che fa capo a Gabriele Parpiglia (notoriamente grande amico di...