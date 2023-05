Genoa | Gilardino | 'Ho realizzato un sogno Sabato non sarei mai voluto uscire dallo stadio'

(Di venerdì 12 maggio 2023) Per uno che in carriera ha segnato quasi 200 gol in Serie A, vinto un Mondiale e una Champions da protagonista non deve essere semplice provare...

Alberto, se la professoressa che aveva alla scuola Leonardo da Vinci di Cossato le chiedesse di raccontare in un tema la promozione in serie A colcome inizierebbe...vanno all'asta le maglie di alcuni dei protagonisti della straordinaria promozione delin ...protagonisti della stagione sulla cresta dell'onda vissuta dalla squadra diretta da Alberto: ...Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Il, secondo in classifica e neopromosso in A, ha svolto le prove d'orchestra per la trasferta di ...l'allenatore Alberto, ...

Genoa, Blazquez: 'Al lavoro per tenere Gilardino e Gudmundsson. Piatek Può tornare' Calciomercato.com

In tecnico del Genoa che ha riportato la squadra in serie A racconta del suo incarico a interim che non non ha frenato la corsa ...Per uno che in carriera ha segnato quasi 200 gol in Serie A, vinto un Mondiale e una Champions da protagonista non deve essere semplice provare ancora nuove emozioni su un campo da calcio. Eppure Albe ...