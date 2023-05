Genoa | Gilardino | “Bellissima la festa Ora pensiamo al Frosinone”

(Di venerdì 12 maggio 2023) Ildigiocherà la Serie A nella prossima stagione, dopo la premiazione appena conquistata sul campo nella settimana scorsa. Il tecnico, Campione del Mondo nel 2006 da giocatore, però ancora non è soddisfatto: l’obiettivo del Grifone sarà quello di riacciuffare ilche al momento comanda la classifica della Serie B. Alla vigilia del match che conterà solo per la testa della classifica,ha voluto mettere in chiaro gli obiettivi del Grifone. Le parole di: “Ci sono state una magia e un’alchimia straordinarie per raggiungere questo traguardo assieme a tutto il nostro popolo. Sarei stato lì tutta la notte a festeggiare coi ragazzi e coi tifosi, però c’è da pensare alle ultime due partite della stagione. C’è da farlo nel modo migliore con la determinazione giusta ...

Obiettivo primo posto per il Genoa che dopo aver festeggiato la promozione matematica nell'ultimo turno cercherà di superare la capolista Frosinone, avversaria di domani, in queste ultime due partite ...Gilardino: «La testa mia e della squadra è di finire queste partite nel migliore dei modi. Poi ci sarà modo e tempo per sedersi e parlare» ...