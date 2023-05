Gazzetta – Spezia | Nzola | rinnovo di contratto fino al 2026

(Di venerdì 12 maggio 2023) 2023-05-12 15:26:35 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalladello Sport: L’angolano ha trovato l’accordo con i liguri per il prolungamento del. Per il 26enne al momento sono 35 i gol messi a segno in 97 presenze L’avventura allodi M’Balacontinua. Il club ligure ha infatti ufficializzato ildeldel suo miglior realizzatore stagionale, l’attaccante angolano che si è ritrovato dopo una stagione sottotono a da due soli centri in campionato. Il nuovo accordo recita la scadenzaal, quindi per altri tre anni dal 1° luglio in poi.ra il calciatore angolano ha siglato 35 reti (13 nel 2022-2023) in 97 presenze ufficiali con la maglia bianca. Il comunicato — ...

... mentre gli uomini di Baroni tornano comunque a casa con un punto pesante in chiave salvezza, portandosi momentaneamente a +5 sulloterzultimo e prossimo avversario in uno scontro diretto di ...È il momento cruciale...""Domani sarà una partita pesante per il campionato e per la preparazione del match di ritorno con l'Inter - ha poi detto Pioli - . Servono lucidità e determinazione:...Un filo sottile stringe passato, presente e futuro. Con- Milan, il sabato di campionato metterà Daniel Maldini di fronte alla sua storia rossonera. ... Non perderti le Newsletter di...

Milan, Krunic e Messias ko: out con lo Spezia e rischiano di saltare l'Euroderby La Gazzetta dello Sport

Marco Baroni, allenatore del Lecce, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il 2-2 contro la Lazio: "Faccio i complimenti alla squadra. Siamo stati sempre alti, anche se gli ultimi minuti si pote ...Il “Picco” di La Spezia si è sempre rivelato come un campo difficile per il Milan. Ecco perché domani pomeriggio alle ore 18:00 i rossoneri dovranno scendere in campo senza sottovalutare un avversario ...