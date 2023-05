Gazzetta – Napoli | Kim nel mirino del Manchester United

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 12 maggio 2023) 2023-05-12 17:34:05 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta ladello Sport: Il centrale sudcoreano ha degli estimatori in Premier. tutto si deciderà nei primi 15 giorni di luglio. Intanto gli azzurri seguono Scalvini e Mavropanos “Veni, vidi, vici” e poi….magari vai a fare lo stesso altrove: potrebbe essere questo il destino di Kim Minjae che in estate – entro il 15 luglio – si libererà attraverso il pagamento della clausola rescissoria (cifra variabile a seconda del club che vorrà eventualmente pagare quanto stabilito nel contratto tra il coreano ed il). FASCINO PREMIER — E allora occhio alche ha messo da tempo gli occhi su Kim e che sta aspettando di chiudere la stagione in Premier per dare l’assalto al coreano e che nel momento in cui ...