Gazzetta – Henry | “Messi forse punito dal Psg perché andrà via e per la destinazione…”

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 12 maggio 2023) 2023-05-09 08:50:24 L’autorevole rosea: Il commento con tanto di dubbio da parte dell’ex attaccante francese sulla situazione die del Psg. Il viaggio in Arabia senza permesso, la punizione del Psge le critiche dei fan. Poi, le scuse. Stiamo parlando di Lionelche fa sempre più parlare in chiave futura. La Pulce sembra essere sempre più distante da Parigi con diverse piste percorribili per il prossimo anno. Sebbene si parli sempre di un suo ritorno al Barcellona, questo recente viaggio in Arabia pare aver aperto ben altri scenari. In particolare a parlare della situazione è stato Thierrynel corso dell’ultima gara del Psg contro il Troyes per Prime Video. L’ex bomber ha espresso un dubbio sulle ultime vicende: “il Paris Saint-Germain ha...