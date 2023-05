Gazzetta – Barcellona | nuovo assalto ad Amrabat | la super richiesta della Fiorentina e una sola via per il futuro | Primapagina

(Di venerdì 12 maggio 2023) 2023-05-09 08:54:24 L’autorevole: Iltorna, prepotentemente, alla carica per Sofyane. Xavi é stato categorico, vuole a tutti i costi il nazionale marocchino perché lo considera la perfetta alternativa a Sergio Busquets. Già nell’ultimo giorno di mercato di gennaio l’ex Verona era stato molto vicino ai blaugrana prima del rifiutodato che c’era poco tempo per trovare un valido sostituto. Ascolta “ad” su Spreaker.VUOLE IL– Sofyane ha già deciso da tempo, nella sua testa c’è solo il. Una priorità assoluta rispetto alle tante richieste arrivate dopo il Mondiale, tra le ...

Secondo ladello Sport , tra i profili seguiti c'è pure l'attaccante esterno della Real Sociedad, Takefusa Kubo (classe 2001 exe Real Madrid).... ma non sarà facile: solo a me puoi chiedere di fare una gara in MotoGP senza test, a... ma già adesso so che domenica sarò felice" racconta con emozione a ' Ladello Sport '. Le ...Come ha detto nell'intervista rilasciata alladello Sport , è pronto più che mai a ... A, Alcaraz è stato più bravo di me, ma a Madrid ho risentito scorrere le sensazioni giuste, ...

Barcellona, la fascia di capitano autografata va all'asta per i tifosi La Gazzetta dello Sport

Secondo quanto raccolto dal sito Jijantes, Mateu Alemany, ds del Barcellona, si sarebbe recato a Birmingham per firmare con l'Aston Villa il contratto che lo legherà dal primo luglio al club inglese.Con un pareggio per 1-1 contro il Siviglia, il Barcellona Femenì interrompe una striscia incredibile di vittorie consecutive nella Liga. La squadra catalana infatti dal sei giugno del 2021 al sei magg ...