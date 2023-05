Gazebo | che fine ha fatto Paul Mazzolini e cosa fa oggi

(Di venerdì 12 maggio 2023) Si definisce un chitarrista fallito e un cantante per caso. Lui è, ma tutti lo conoscono come, annoverato tra le star dell’Italo disco anni ’80 grazie alle hit Masterpiece e I Like Chopin, che l’anno scorso ha pubblicato in una Coronaversion come ringraziamento a medici e sanitari in prima linea per l’emergenza sanitaria da Covid-19. Ha partecipato anche a un progetto, legato all’esploratore Giovanni Battista Belzoni, partito dal libro di Marco Zatterin Il gigante del Nilo e proseguito con l’album Banda Belzoni e l’EP En Voyage. «Zatterin, che era il mio batterista in un gruppo progressive alladegli anni ’70, mi ha chiamato per fare una rock opera sul libro che aveva scritto. Non avevo mai cantato in italiano». Un anno dopo è la volta dell’album, intitolato semplicemente con il suo nome, ...

Sabato 13 maggio e domenica 14 maggio saremo presenti con i nostrie i nostri militanti in diverse piazze della città per fermare una praticavogliamo diventi reato universale, perseguendo ...... la cui prima tappa si tiene a Napoli con uninformativo in piazza Cavour fino a domenica 14 ... per cui - ha aggiunto De Vita - spesso la domandai pazienti ci fanno è quella di poter ...... la cui prima tappa si tiene a Napoli con uninformativo in piazza Cavour fino a domenica 14 ... per cui - ha aggiunto De Vita - spesso la domandai pazienti ci fanno è quella di poter ...

Chi è Gazebo Età, vita privata e biografia del cantante di I Like ... Tag24

Bordoni: "Il provvedimento del Comune paralizzerebbe una città intera, come sempre a spese dei romani che sono già scesi in piazza per far sentire la loro voce".Chi è Gazebo Scopriamo tutto sulla biografia di Paul Mazzolini, il nome all'anagrafe dell'artista, tra età e vita privata.