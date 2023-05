Gaza | nessun razzo nella notte | raid Israele su obiettivi Jihad Islamica

(Di venerdì 12 maggio 2023) Negoziati in corso per un accordo sul cessate il fuoco. Egitto ottimista, ma lafrenaè stato lanciato, dalle 22 di ieri, dalla Striscia diverso. Condizione che fa ben sperare in un accordo sul cessate il fuoco sempre più vicino dopo tre giorni di intensi scontri tra le Forze della sicurezza israeliane (Idf) e lapalestinese. I razzi erano stati lanciati dalla Striscia diin risposta aiaerei dell’esercito israeliano controdella. Il Times of Israel scrive chesono continuati i negoziati per un cessate il fuoco con la mediazione egiziana, dopo che sembravano ...

Israele-Gaza, nessun razzo nella notte: cresce ottimismo per tregua Entilocali-online

Negoziati in corso. Accordo sul cessate il fuoco sempre più vicino dopo tre giorni di intensi scontri tra le Forze della sicurezza israeliane e la Jihad islamica palestinese ...L'operazione militare israeliana «Scudo e freccia» contro la Jihad islamica palestinese (PIJ) non si ferma — Timori per la Giornata di Gerusalemme ...