Gatti | il gol al Siviglia lo proietta nella storia della Juve | il dato

Edoardo Bove, 21 anni martedì prossimo, ha segnato per la Roma undecisivo, che può valere un pezzo di finale di Europa League, quella stessa finale che senza la rete al 97' di Federico, 24 ...Federicoha permesso alla Juventus di evitare la sconfitta nel match d'andata di Europa League con il Sivigilia . Il suo, giunto a pochi istanti dalla fine del match dello Stadium, ha rimesso in ...Juventus, Vlahovic e Allegri demoliti: dopo il pareggio di ieri il popolo bianconero non le manda a dire. Ecco come i social si sono scatenati Ildi, arrivato ben oltre il novantesimo, permette alla Juventus di guardare alla gara di giovedì prossimo con meno pensieri brutti. Sì, presentarsi in Spagna con una sconfitta anche sotto l'...

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Il difensore bianconero ha realizzato la marcatura che ha permesso alla truppa di Allegri di evitare la sconfitta nella semifinale d'andata di Europa League ...