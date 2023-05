Gasperini ritrova Højlund | è convocato per Salernitana-Atalanta

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 12 maggio 2023) Zingonia. Per il rush finale, l’Rasmus. L’attaccante danese si è allenato in gruppo nella giornata di venerdì (12 maggio) e per il match di sabato alle 15 sul campo dellaè tra i convocati di Gian Piero. Il classe 2003 si era fermato nel riscaldamento del match contro lo Spezia a causa di un edema allo psoas, che gli ha impedito di prendere parte al match interno contro la Juventus di domenica. Un’assenza pesante, soprattutto perché combinata a quella di Ademola Lookman, anche lui ai box. Il problema muscolare che ha fermato il nigeriano prima di Fiorentina-ha privato la Dea da metà aprile dl suo miglior marcatore stagionale e lasciato tutto il peso dell’attacco sulle spalle di Muriel e Zapata, complice anche il ko di Boga ...