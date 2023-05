(Di venerdì 12 maggio 2023) Il tecnico del Psg Christopheha svolto la conferenza stampa pre-match Psg-Ajaccio. Al tecnico è stato chiesto se si aspetta lo stesso tipo di partita come contro il Troyes, dove il Psg ha vinto con due gol di scarto. «Non ne ho idea. Ovviamente, è molto dura per loro rimanere in Ligue 1. I giocatori alo stadio non avranno la pressione del risultato. I giocatori che vengono al Parco vogliono sempre farsi vedere, o addirittura sovraperformare. Mi aspetto una squadra che non mollerà. Dovremo essere molto competitivi per tutta la partita e non lasciare che l’Ajaccio si accontenti». Su come i calciatori hanno vissuto la situazione, prima cacciato per due giornate e poi reintegrato in gruppo,ha commentato: «Per quanto riguarda la sanzione, come ho detto la scorsa settimana, non commento. D’altra parte, abbiamo, con ...

Lionel Messi torna dopo due settimane a disposizione di Christophe. Il fuoriclasse argentino si era scusato pubblicamente per aver saltato un allenamento a ... 'L'hoanche con molta ..."Siamo lieti del ritorno di Messi, si è allenato in settimana con molta voglia, determinazione e intensità - ha fatto sapere- L'hoanche con molta voglia di aiutare la squadra. Domani ...Di uno in particolare, di un campionato 'sconosciuto' allo Special Oneche lui, almeno per ora, in Francia non ha mai allenato. Sì, c'è il Psg su Mourinho , che pensa di cacciaredopo ...

Galtier: «Ho visto Messi motivato. Partirà titolare domani» - ilNapolista IlNapolista

L'argentino era stato sospeso per due settimane PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Lionel Messi torna a disposizione di Christophe Galtier. Sospeso ...Lionel Messi torna dopo due settimane a disposizione di Christophe Galtier. Il fuoriclasse argentino si era scusato pubblicamente per aver saltato un allenamento a causa di un viaggio programmato in A ...