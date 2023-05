Fuortes | “Non sono disponibile ad andare al San Carlo”

(Di venerdì 12 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“La nomina del sovrintendente del Sannon può in alcun modo subire distorsioni, essere o apparire di parte, come invece le cronache cittadine e nazionali delle ultime settimane evidenziano in modo inequivocabile. Data questa situazione, non cia mio avviso le condizioni per ricoprire il ruolo di sovrintendente del Teatro San”. Lo dice l’Ad uscente della Rai,. “Ho diretto e amministrato in passato diversi teatri d’opera in Italia – spiega – e so perfettamente quanto sia fondamentale avere una piena legittimazione sociale per svolgere nel migliore dei modi il ruolo, molto complesso, di sovrintendente”. “Sarebbe per me un piacere e un onore straordinario poter guidare il Sandi Napoli e contribuire ad arricchire la grandiosa ...

