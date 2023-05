Fratoianni | ' Sono contento del Pd di Elly Schlein | facciamo subito battaglie comuni'

(Di venerdì 12 maggio 2023) Parole di unità e così deve essere: " Paura o infastidito del Pd di? Non ho alcuna paura , anzi io nemolto. È come quando nel settembre scorso mi chiedevano la stessa cosa ...

Perché se siamo di più a dire cose che io considero giuste e necessarie io necontento. Di fronte ad una destra così - conclude- non vogliamo la beata solitudine con la bandiera del ...... cheriusciti a solidarizzare con gli ecologisti d'assalto pur di attaccare il governo. " Pur ... L'appello dial governo Per i progressisti, tuttavia, il processo ai giovani di Ultima ...All'esterno della cittadella giudiziariapresenti alcune decine di persone che hanno esposto ... Ilaria Cucchi e il segretario del partito Nicola, Marta Bonafoni del Pd e l'ex ministro ...

Fisco: Fratoianni, parlare di patrimoniale è giustizia sociale Agenzia ANSA

Il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra parla della svolta a sinistra del Pd di Elly Schlein ...Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Paura o infastidito del Pd di Elly Schlein Non ho alcuna paura , anzi io ne sono molto contento. È come quando nel settembre scorso mi chiedevano la stessa cosa quando Co ...