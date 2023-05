Fratelli di Crozza | Anticipazioni dell' ultima puntata imperdibile | stasera 12 maggio su NOVE

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 12 maggio 2023)12di, il programma in cui i personaggi di Mauriziomettono in luce la società italiana attraverso una pungente satira12didi, lo show torna suin prima serata alle 21:25. Il talentuoso comico gese Mauriziointratterrà il pubblico con le sue spassose imitazioni di personaggi sia vecchi che nuovi. Sarà interessante vedere quali eventi attuali del panorama politico e sociale ispireranno le sue performance comiche. Per scoprirlo, non perdere l'appuntamento con lo show acclamato dal pubblico. I personaggi deidi ...