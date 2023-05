Francesco e Zelensky | due visioni non coincidenti L’analisi di D’Anna

(Di venerdì 12 maggio 2023) La Chiesa Cattolica è con l’Ucraina. Il papa benedice la controffensiva di Kiev e di fatto scomunica Putin: in sintesi è questo l’obiettivo mediatico, prima ancora che politico, della visita a Roma di Volodimyr. Dopo l’incontro col pontefice, il presidente ucraino si recherà al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni che gli ribadiranno l’appoggio e il sostegno dell’Italia. A vedere le medievali alabarde delle Guardie Svizzere schierate al suo arrivo nel cortile di San Damaso,probabilmente penserà che sta per avere la risposta alla arrogante domanda di Stalin che minacciava di far dilagare l’Armata Rossa in tutta Europa e chiese a chi lo ammoniva di non mettersi contro il Vaticano “ma quante diha il papa?”. A 80 anni di distanza Mosca ripete ...

C'è grande attesa per l'arrivo a Roma domani, sabato 13 maggio, del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dove incontrerà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Probabili anche gli incontr ...