Fragole | il nuovo singolo di Achille Lauro e Rose Villain | testo e significato

(Di venerdì 12 maggio 2023) Un dialogo a due voci smaliziato, condito da, sensualità e leggerezza: fuori da oggi venerdì 12 maggioildiper Elektra Records/Warner Music Italy, un freschissimo brano pop sensuale e dalle radici reggae.è il risultato dell’incontro fra i due artisti, una collaborazione nata oltreoceano in cui protagonista è l’eros tout court. Il match tra la carica attrattiva ribelle die l’accesa sensualità dicrea atmosfere e vibes spregiudicate e accattivanti all’insegna di un sound sexy e chill. Per: “è un ...

I SINGOLI Un dialogo a due voci smaliziato, condito da, sensualità e leggerezza: '' è ilsingolo di Achille Lauro e Rose Villain per Elektra Records/Warner Music Italy , un ...... ospite d'eccezione Achille Lauro che sceglie diRDS per le sue tappe estive. In uscita con il singolo, l'artista ha ribadito l'entusiasmo per la partecipazione a un evento che non si ...

La musica italiana è al centro di questa settimana di uscite musicali. In particolare si prendono la scena tanti giovani come Mr Rain, Chiello, Rose Villain e Achille Lauro.