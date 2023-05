FOTO – Inter | eletto il Man Of The Match contro il Milan

Leggi su inter-news

(Di venerdì 12 maggio 2023) L’vince la prima partita delle semifinali di UEFA Champions Leagueil0-2 grazie alle reti di Edin Dzeko ed Henrikh Mkhitaryan. La società ha da poco annunciato il Man Of Thedel derby di coppa. MAN OF THE– L’ha reso noto l’esito del sondaggio lanciato nella giornata di ieri sul proprio canale Twitter: i tifosi nerazzurri non hanno dubbi, è Henrikh Mkhitaryan il Man Of Thedel derby di andata. Suo il secondo gol in una gara disputata con grande sostanza in mezzo al campo. And the winner is… @HenrikhMkh #Forza#UCL pic.twitter.com/T5cwbraoDc —(@) May 12, 2023 Fonte: Pagina Twitter-News - Ultime notizie e ...